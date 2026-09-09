مؤسسة البترول الكويتية تعرض نقل شحنات خارج مضيق هرمز

قال مسئول في مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الشركة توفر للمشترين خيار الشحن عبر النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز لضمان النقل الآمن إلى الوجهات النهائية.

وصرح الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي، لوكالة رويترز على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) لقطاع الطاقة: "نوفر خيار النقل من سفينة إلى أخرى لتوريد كل من الخام والمنتجات البترولية بهدف جذب المشترين".

وأضاف أن المشترين وشركات الشحن يتجنبون تحميل الشحنات من الموانئ الواقعة داخل المضيق بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعرض منتجون آخرون في الشرق الأوسط، مثل قطر والإمارات والعراق، النفط الخام للبيع للمشترين في موانئ تقع خارج المضيق.

وصرح عماد الكندري، نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية خلال مؤتمر أبيك: "كلما كان ذلك آمنا، نُسير بعض السفن عبر مضيق هرمز، ونوفر خيارات لإجراء عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج المضيق".

ولم يحدد الكندري المنتجات البترولية التي جرى بيعها في إطار عمليات النقل من سفينة إلى سفينة.

وأظهرت وثائق أن الشركة عرضت في الآونة الأخيرة النفتا على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول في عدد قليل من العطاءات في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وقالت مصادر في السوق إن بعض شحناتها بيعت إلى اليابان بعلاوات وصلت إلى 60 دولارا للطن، على أساس التسليم إلى الوجهة.



وكانت مؤسسة البترول الكويتية تعرض عادة النفتا على أساس التسليم على ظهر السفينة قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

واستأنفت الشركة عرض الشحنات في يونيو حزيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في فبراير.