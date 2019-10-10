احتفلت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بذكرى نصر أكتوبر العظيم 1973م، في مقر الدار بباب الخلق.

بدأ الحفل بكلمة الدكتور/ هشام عزمي رئيس مجلس الإدارة الذي أثني على تضحيات الجيش المصري العظيم . ثم تحدث الإعلامي الكبير، والمراسل العسكري خلال حرب أكتوبر حمدي الكنيسي عن المواقف الصعبة التي مر بها لتغطية أجواء الحرب، ودور الإعلام المصري خلال تلك الفترة في نقل صورة حية للدور البطولي لجنودنا الأبطال من أرض المعركة.

و تحدث اللواء علاء عز الدين منصور: المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية عن دور القوات المسلحة المصرية وأجهزة الإعلام في التصدي للأبواق الإعلامية المناهضة لمصر، والتي تحاول أن تُضعف أو تشكك في قدرة قواتنا المسلحة.

ثم استعرض اللواء محمود منصور أحد قيادات قوات التنفيذ للموجة الأولى لحرب 73 وما تلاها من معارك داخل سيناء ولمحاصرة الثغرة، نماذج من الأدوار البطولية لأبطالنا البواسل من داخل جبهة القتال

و تحدث الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، عن الأغاني الوطنية التي ظهرت خلال حرب أكتوبر، وكيف ألهبت حماس الشعب المصري، وألقت الدكتورة عزة محمود علي حسن كبير باحثين بدار الكتب، أشعارًا حماسية تحث على الانتماء للوطن، والتصدي لكل ما يدعو للفرقة بين الشعب والجيش.

واختتم الحفل بفقرة غنائية عن حرب أكتوبر وبطولات الجيش، وقدم الكورال أجمل الأغاني الوطنية الحماسية التي تغنى بها الفنانون والشعب المصري خلال فترة الحرب، وبعد تحقيق النصر.

شهد الحفل رؤساء الإدارات المركزية بدار الكتب والوثائق القومية وعدد من قدامي المحاربين والشخصيات العامة. وتم افتتاح معرض لوثائق حرب أكتوبر على هامش الاحتفالية.