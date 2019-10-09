البحرين تدين الهجوم العسكري التركي على سوريا: ندعو لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم العسكري الذي شنته تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا، مضيفة أنه يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال بيان لوزارة الخارجية البحرينية، إن المملكة تؤيد الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وتابع البيان: "وتطالب البحرين مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم، حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".