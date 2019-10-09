انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، بسبب تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في لجنة التراخيص والمسابقات بـ"كاف".

وكان الخطيب قد اعتذر لـ"كاف"، أمس الثلاثاء، عن عدم حضوره لاجتماع لجنة المسابقات وتراخيص الأندية بسبب ظروفه الصحية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "هل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أكثر قيمة من رئيس نادي الزمالك، نريد أن نفهم من الاتحاد الإفريقي ماذا يحدث، لأول مرة أسمع عن عضوية الخطيب للجنة المسابقات للكاف".

وتابع "هل الاتحاد الإفريقي «عزبة»، لقد قمتم بعمل احتفالية وتم دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلي وتجاهل رئيس نادي الزمالك، هل تتواجدون في مصر لكي تفتعلون المشاكل وبعد ذلك يتم التهديد بنقل المقر".

وأضاف "من هو محمود الخطيب وماذا فعل لكي يتواجد ضمن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، يجب أن نفهم هذا الأمر، أهم من قضية المباراة، لماذا يتم استفزاز الزمالك، وعندما نرد يتم تقديم شكوى للجهات المختلفة".

أكمل "أرفض الحديث عن كون الأهلي ليس طرفا في القضية، هناك من قام بترجمة الفيديوهات وارسالها للاتحاد السنغالي، الأهلي اقحم نفسه في الأزمة، هم طرف أصيل في الفترة الأخيرة".

واختتم "نريد تفسير من رئيس الاتحاد الإفريقي عن سبب تعيين الخطيب في لجنة المسابقات".