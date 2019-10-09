«سانا»: مقتل ثلاثة أطفال وامرأة جراء سقوط قذيفة للعدوان التركي بمدينة القامشلي

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أفادت وكالة الأنباء السورية"سانا"، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة جراء سقوط قذيفة للعدوان التركي على أحد المنازل في حي البشيرية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا

يشار إلى أن الوكالة أفادت، في وقت سابق اليوم، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا.

وذكرت الوكالة أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.

من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا.

ودعت (قسد)، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية؛ لوقف الهجمات التركية، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء الهجوم على الأراضي السورية.