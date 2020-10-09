اندلعت عدة حرائق، صباح اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من أنحاء المدن الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" ظهر اليوم الجمعة، بأن حرائق متعددة اندلعت في أكثر من منطقة في إسرائيل، وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، اقتربت إحداها من الحدود اللبنانية.

ونشبت في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل حرائق مختلفة، خاصة في غابة تشرشل، ووصل إلى عشرات المنازل، وتم إخلاء المنازل وإجلاء السكان منها.

بينما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن حريقا كبيرا اندلع قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مشددة على تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، وأشارت إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام نقلا عن مراسلتها في مرجعيون بنشوب "سلسلة حرائق في بلدات دير سريان وخراج العديسة ومركبا وحولا وهونين، عند الحدود مع فلسطين المحتلة".

ونشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان بيانا عن إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات بخصوص الحرائق، بمشاركة كل من وزير الأمن الداخلي والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ ورئيس هيئة الأمن القومي ومسئولين كبار آخرين.

وتلقى رئيس الوزراء إيجازا قدمه رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ وطلب بالتأكد من استخدام جميع الموارد المتوفرة لديه ومن أنه سيتم النظر في تلقي المساعدات الدولية عند الحاجة.

وقال رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ إنه لا داعي لمساعدات دولية حاليا وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في إخماد الحرائق.