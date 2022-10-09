الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال يوم وتدمير مستودع لصواريخ HIMARS

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، وتدمير مستودع في منطقة نيكولايف يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن ضربة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية في منطقة نيكولايف أدت إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 61 مشاة الأوكراني، كان يحتوي على أكثر من مائتي قذيفة لراجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وكذلك راجمات الصواريخ "أوراجان"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:



على محور نيكولايف-كريفوي روج (جنوب) بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي وثلاث دبابات و41 مركبة قتالية مدرعة.



على محور كوبيانسك (شمال شرق) تم صد جميع هجمات العدو الذي خسر هناك أكثر من 50 جنديا ودبابة و9 عربات قتالية مدرعة.



في منطقة خاركوف قضت القوات الروسية على حوالي 60 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث عربات مدرعة.



في جمهورية لوجانسك تم اكتشاف وتصفية أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، تتضمن 17 مسلحا.



تم صد كافة هجمات العدو على محور لوجانسك والقضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وثلاث دبابات وسبع مركبات قتال مصفحة.



تم صد كافة الهجمات على محور زابوروجيه، حيث قتل حوالي 100 جندي أوكراني ودمرت ودبابتان و5 عربات قتالية مدرعة.



إصابة نقاط انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب "الفيلق الأجنبي" ولواء القوات الخاصة "بارس" بغارة جوية في منطقة زابوروجيه.



تدمير رادارين أمريكيين مضادين للبطاريات AN / TPQ-37 في دونيتك.



إسقاط طائرة أوكرنية من طراز Su-24 في منطقة نيكولايف ومروحية هجومية من طراز Mi-24 في منطقة خيرسون، إضافة إلى 6 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز Bayraktar-TB2، في مناطق متفرقة.



إجمالي، ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 317 طائرة، و159 مروحية، و2182 طائرة بدون طيار، و379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و570 5 دبابة ومدرعة أخرى، و866 راجمة صواريخ و3460 قطعة من المدفعية الميدانية ومداف الهاون و6431 مركبة عسكرية خاصة.