الرئيس الروسي يتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم، الذي وقع أمس السبت.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين نقله الكرملين اليوم الأحد، إن "الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية هي من نفذ عملية تفجير جسر القرم، وأن العمل الإرهابي، الذي استهدف جسر القرم، كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية للبلاد".

من جانبه، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، عن نتائج التحقيق التي توصلت إلى مسئولية أوكرانيا عن تدبير العمل الإرهابي على جسر القرم، مشيرًا إلى أن محققي وموظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكنوا من تحديد المشتبه بهم المتورطين في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتبيّن أن الشاحنة انطلقت من بلغاريا، ووصلت إلى جورجيا، ومنها إلى أرمينيا، ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا".

وكان انفجار دوى أمس السبت على جسر القرم، حيث انفجرت شاحنة مفخخة واشتعلت النيران في 7 خزانات وقود بقطار يسير بجوار الجسر، ما أدى إلى انهيار قسمين من جسر القرم ولم تتضرر دعائمه.

وتمت استعادة حركة المرور على الجسر جزئيًا الليلة الماضية في الوضع العكسي للسيارات فقط، وجرى استئناف حركة السكك الحديدية، ولكن بات يتعين على الشاحنات والحافلات استخدام العبارات للتنقل.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن أحد سكان إقليم كراسنودار بجنوب روسيا هو من يمتلك الشاحنة المفخخة، التي انفجرت فوق الجسر، مشيرة إلى مقتل ثلاثة أشخاص في الانفجار.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن تصريحات باستريكين، أن "الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من تحديد الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي على جسر القرم".