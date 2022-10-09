رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبدأ جولة تضم تشيلي وأوروجواي والأرجنتين

يتوجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو في وقت لاحق اليوم الأحد إلى تشيلي في جولة تتضمن أيضا أوروجواي والأرجنتين، حيث تسعى سول لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية، وفقا لمسؤولين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان مكتب تنسيق السياسات الحكومية جاء فيه أن هان سيطلب أيضا خلال المحادثات مع قادة الدول الثلاث دعمهم مسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان الساحلية جنوبي البلاد.

ومن المتوقع أن يبحث هان مع قادة الدول الثلاث ، وعلى وجه الخصوص، إجراءات تعميق التعاون في مجال المواد الخام والمعادن الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يغادر هان البلاد متوجها إلى تشيلي في وقت لاحق اليوم في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس التشيلي جابريل بوريك.

وسيتوجه هان إلى أوروجواي يوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع رئيس أوروجواي لويس لكالي بو، وبعد ذلك سيقوم هان يوم الخميس بزيارة رسمية للأرجنتين تستغرق ثلاثة أيام، ضمن رحلته التي تستغرق تسعة أيام،حيث يجري محادثات مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.