صحيفة كويتية: منظومة صواريخ أمريكية للكويت بثلاثة مليارات دولار

قالت صحيفة الجريدة الكويتية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوى متوسط المدى وعتاد مرتبط بها للكويت.

وأكدت الصحيفة تحت عنوان "صواريخ أمريكية للكويت بثلاثة مليارات دولار" أن البنتاجون أوضح أن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات برية حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة، وستساعد في حماية المناطق الحدودية والبنية التحتية البرية الرئيسية، فضلاً عن تحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأميركية ودول خليجية أخرى»، مشيرة إلى أن «جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع».