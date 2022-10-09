أنهت أسعار صرف الدولار تعاملات اليوم الأحد، أولى التعاملات الأسبوعية على استقرار عند أعلى مستوياته على الإطلاق بالبنك المركزي عند 19.60 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الجنيه الاسترليني بنهاية تعاملات البنك المركزي أمام الجنيه المصري بقيمة 47 قرشا ليصل إلى 21.72 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو 31 قرشا ليصل إلى 19 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.



واستقر سعر الريال السعودي بالبنك المركزي عند 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 13 قرشا إلى 63.18 جنيه، وانخفض سعر البيع 7 قروش إلى 63.61 جنيه.



وفي البنك الأهلي، استقر سعر الدولار عند 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو استقرار أيضا عند نحو 19.07 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم بالبنك الاهلي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.23 للبيع مستقرا مقارنة بالتعاملات الصباحية، بينما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 61.02 جنيه للشراء و63.47 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر، اختتم سعر الدولار تعاملاته على استقرار عند 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 19.07 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 21.68 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع



واستقر سعر الريال السعودي ببنك مصر عند 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 61.05 جنيه للشراء و63.47 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 19.09 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.07 جنيه للشراء و22.10 جنيه للبيع.