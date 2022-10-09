انهيار عقار على أسرتين في ملوي بالمنيا

شهدت مدينة ملوي بالمنيا، انهيار منزل، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال أشقاء فيما لا تزال محاولات البحث تحت الأنقاض على جثث ومصابين 4 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار منزل بمنطقة شارع عاطف المتفرع من شارع المجيدي بمدينة ملوي، وإصابة مواطنين والبحث تحت الأنقاض عن آخرين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انهيار المنزل الذي يضم أسرتين، حيث أصيب أفراد الأسرة الأولى بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى بينهم زوجين وأطفالهما الثلاثة.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية البحث عن الأسرة الثانية تحت الأنقاض والتي تضم 4 أفراد بينهم طفل.