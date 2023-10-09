تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات بقيمة 5 مليون يورو لأفغانستان بعد الزلازل المدمرة التي ضربتها أول أمس السبت.

وأوضحت الخارجية الألمانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الاثنين، أن أموال المساعدات سيتم توفيرها عبر صندوق إنساني لأفغانستان، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المساعدات هو دعم أنشطة منظمات إغاثية مثل كاريتاس و"سيف ذا تشيلدرن" و"وورلد فيجن" وكذلك أيضا دعم العمل الإنساني المقدم من هيئات الأمم المتحدة في أفغانستان.

كانت عدة زلازل ضربت سكان الإقليم الحدودي الأفغاني القريب من إيران صباح أول أمس السبت؛ واهتزت الأرض تسع مرات في غضون ساعات قليلة الأمر الذي أدى إلى تدمير أكثر من 12 قرية بشكل كبير.

وبحسب مرصد الزلازل الأمريكي، بلغت قوة أقوى زلزالين 3ر6 درجة على مقياس ريختر، فيما قدرت هيئة الحماية من الكوارث عدد القتلى بأنه تجاوز 2500 شخص أمس الأحد، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدد القتلى بأكثر من 1000 شخص.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 11 ألف شخص أضيروا جراء الزلازل.