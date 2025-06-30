أكد ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي أن فريقه ترك انطباعًا جيدًا عن نفسه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد الخروج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي وصيفًا من المجموعة الأولى، بعد الفوز في مباراة، والتعادل في اثنتين، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف دون رد، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "باريس سان جيرمان فريق رائع، إنه بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، والحقيقة أنهم يُقدمون أداءً رائعًا. كان هذا ما توقعناه".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "كانت المباراة التي توقعناها، وحاولنا بذل قصارى جهدنا، وتركنا انطباعًا جيدًا في كأس العالم للأندية".

وأتم ليونيل ميسي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا نافسنا بقوة في هذه البطولة، ولكن الآن انتهى الأمر، وعلينا أن نفكر فيما هو قادم في بطولاتنا".