ترامب: أنا منزعج للغاية من مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بوتين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شعوره بـ "خيبة أمل كبيرة" من مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأكد ترامب للصحفيين المرافقين للبيت الأبيض: "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتي مع الرئيس بوتين. كنت شديد الإحباط".

في المقابل، وصف ترامب مكالمته الهاتفية مع فلاديمير زيلينسكي التي جرت في 4 يوليو بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن زيلينسكي "يتعرض لضغوط قوية جدا، كما كنت أقول".

وسبق أن صرح ترامب سابقا بعدم رضاه عن تطورات الأوضاع في التسوية الأوكرانية، معربا عن رأيه بأنه لم يتمكن من تحقيق تقدم خلال محادثته مع الرئيس الروسي. وقد جرت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين في 3 يوليو.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تصريحات ترامب حول عدم تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا، قائلا إن موسكو "تنظر بعناية إلى جميع تصريحات ترامب".