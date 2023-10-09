السعودية تؤكد دعمها المتواصل للفلسطينيين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفقا لوكالة الأناضول.



وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 560 فلسطينيا وإصابة 2751 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف والمصابين إلى 2315 والأسرى إلى أكثر من 150 لدى الفصائل الفلسطينية.