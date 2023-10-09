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أفادت هيئة البث الإسرائيلية عبر حسابها على منصة "إكس"، الاثنين، بأن هجمات حركة حماس داخل إسرائيل أوقعت 900 قتيل إسرائيلي على الأقل.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 560 فلسطينيا وإصابة 2751 آخرين.