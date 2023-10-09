قال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأشار في تصريحات لموقع «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، إلى تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية، في أقرب موعد ممكن.



وأوضح أن الاجتماع يستهدف بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي؛ لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وذكر أن «الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية».



ولفت إلى «تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم».



وأضاف: «المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة اتخاذ اللازم نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الاجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة».