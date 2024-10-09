حماس: الاحتلال يبيد شمال غزة لمعاقبة شعبنا على صموده

قالت حركة حماس، إن العدوان الإسرائيلي يتواصل على مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ما أوقع مئات الشهداء والمصابين.

وصرح القيادي حماس عزت الرشق، بحسب بيان للحركة، اليوم الأربعاء: «شمال غزة الصامد الأشم يباد من العدو الإرهابي، وترتكب بحق أهلنا هناك المجازر؛ لمعاقبتهم على صمودهم، في محاولة إسرائيلية يائسة لكسر إرادتهم».

وأضاف: «في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن عن مبادرات لوقف الحرب على غزة، تتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في كل مناطق القطاع في تبادل للأدوار، فهم شركاء في حرب الإبادة».

وأحكم جيش الاحتلال، الأربعاء، حصاره على شمال قطاع غزة من جميع الجهات ليعزله عن مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف منازل المواطنين، في اليوم الرابع من توغله البري.

وفرض جيش الاحتلال حصارا مطبقا على جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وسط إطلاق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي يستهدف منازل وشوارع ومنشآت، وفق وكالة الأناضول.

وأجبر الجيش، فلسطينيين على الخروج من منازلهم قسرا شمال قطاع غزة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وانتشرت طائرات «كواد كابتر» في شوارع شمال القطاع مع إطلاق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناص الجيش على بنايات مرتفعة.

وتجري جرافات الجيش عمليات تجريف واسعة في شوارع ومناطق بمخيم جباليا ومحيطه.

وكثف جيش الاحتلال غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمالي القطاع، وسط عمليات نسف لمنازل وممتلكات المواطنين.