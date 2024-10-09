عام كامل مر على بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي شنه قوات جيش الاحتلال، من خلال حملة قصف مدمّر وهجوم برّي؛ ردا على الهجوم الذي باغتت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أنحاء إسرائيل خلال معركة "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر الماضي.

فمنذ الهجوم المباغت وغير المسبوق، الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، حينما اقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية، وأطلقوا نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1205 إسرائيلي، ما زالت قوات الاحتلال مستمرة في عدوانها على القطاع المحاصر حيث تشتبك باستمرار مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأدت الحرب المستمرة منذ عام كامل لاستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة، وأصيب ما يقرب من 100 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وما زالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تنشر مقاطع فيديو جديدة باستمرار من اشتباكات مجاهديها مع قوات الاحتلال داخل غزة.

ومع كل مقطع فيديو جديد تعلق كلمات مقاتلو القسام مع الشعوب المصرية والعربية، حيث يتفاعل معها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلق بعض الكلمات بالأذهان، كتعليق ناشطون على العبارة التي قالها أحد مقاتلي القسام بعد تدميره آلية عسكرية إسرائيلية: "فقعت والله فقعت.. يارب تقبل".

وبرزت سلسلة عبارات خلال العام الماضي من قبل مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال الفيديوهات التي يقومون بنشرها، والتي تظهر تدمير آليات لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز الكلمات التي علقت مع المصريين "اضرب اضرب هاي قبالك، ولعت ولعت، راح البرج راح البرج، الله أكبر ولله الحمد، ويارب باسمك الأعظم"، جميعها عبارات ظهرت خلال استهداف جنود القسام للآليات العسكرية وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

لعيون أبو حسين فرحات

انتشرت جملة "لعيون أبو حسين فرحات" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أهداه مقاوم القسام مشهدا لتفجير دبابة للاحتلال، قائلا: "لعيون أبو حسين فرحات".

ووسام فرحات هو القائد الميداني في كتائب الشهيد عزالدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقائد كتيبة الشجاعية، أُسر 10 سنوات في سجون الاحتلال، وتم اغتياله بعد اتهامه بالضلوع في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

لا سمح الله

استخدمها الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة متهكمًا في سياق توجيه حديثه للأنظمة العربية، حيث قال: "إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، نقول لكم من قبل المعركة التي تشاهدون تفاصيلها عبر شاشاتكم".

وتابع الناطق باسم "القسام": "إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم، لا سمح الله".

وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتتصدر ترتيب الأكثر تداولًا على منصة "إكس" في أكثر من دولة عربية، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

- اضرب اضرب هاي قبالك

قالها مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال الفيديوهات التي يقومون بنشرها، والتي تظهر تدمير آليات لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

"اضرب اضرب هاي قبالك"

🥰🥰😍 pic.twitter.com/3Wso13tIaC — الفيديوهات اللي تستاهل اخلص الباقة عليها (@Elvideohat) November 4, 2023

- ولعت ولعت

قالها مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال الفيديوهات التي يقومون بنشرها، والتي تظهر تدمير آليات لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ولعت واناشهد إنها ولعت

تسلم الايادي pic.twitter.com/qQieAXSjsr — 🇵🇸🇾🇪حسين سفيان (@Hosain888) November 8, 2023

- فقعت والله فقعت

قالها مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال الفيديوهات التي يقومون بنشرها، والتي تظهر تدمير آليات لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي.



أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية

قالها الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ردا على التهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري لقطاع غزة.