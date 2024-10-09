سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات اللبنانية في بيان يوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 2119 شهيدا.



وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين إنه وخلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2119 شهيدا و10019 مصابا.

ولفت التقرير إلى أنه تم فتح 990 مركزا لاستقبال النازحين منها 781 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وأفاد بأنه تم تسجيل 181700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن كافة الأجهزة الأمنية تقوم بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

وذكر أنه ومنذ 23 سبتمبر ولغاية 8 أكتوبر سجّل الأمن العام عبور 304897 مواطنا سوريا و 107333 لبنانيا إلى سوريا.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

وفي المقابل يطلق حزب الله الصواريخ مستهدفا تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.