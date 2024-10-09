خالد مشعل: نعم هناك أثمان باهظة لطوفان الأقصى لكننا حريصون على الانتصار في المعركة



قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن «طوفان الأقصى أوقف مشروع هدم الأقصى وعطله، وأربك الكيان الصهيوني، وأعاد الروح للأمة ولشعب فلسطين».

وأضاف خلال لقاء مع «التلفزيون العربي»، مساء اليوم الأربعاء، أن «الطوفان حشر إسرائيل في الزاوية، وكشف وجهها القبيح أمام العالم، وأحدث تأثيرات استراتيجية عظيمة».

وأكمل: «نعم هناك أثمان باهظة لطوفان الأقصى من دماء شعبنا أطفالنا ونسائنا وإخواننا، وهؤلاء أحبابنا وشعبنا في غزة العزة، ومعاناتهم تعز علينا، لذلك نحن نعمل طوال الفترة الماضية بقدر ما نعمل على إدارة المعركة للانتصار فيها، نعمل أيضًا على وقف العدوان تخفيفًا عن شعبنا».

وأكد أن «الحركة تعمل على تحقيق الصمود والانتصار في هذه المعركة ووقف العدوان على شعب فلسطين، والقيام بكل متطلبات إدارة هذه المعركة حتى تنتصر فيها، وتمضي خطوات على طريق التحرير».

وواصل: «عندما تكون في قلب المعركة والصراع ليس هذا وقت التقويم أو التقييم، لكن أي قيادة في مسيرتها هي دائمًا تقرأ النتائج والمدخلات وما كان متوقعا وغير متوقع، وبالتالي تسدد المسيرة من خلال عملية تقييم تلقائية، وليس التقييم الذي يكون عادة ما بعد معركة ما، هذا التقييم الذاتي حاضر عند قيادة الحركة، أما التقييم المستقبلي فله وقته».