 الحرس الثوري الإيراني: قمنا بعملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي على إسرائيل - بوابة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: قمنا بعملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي على إسرائيل

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:05 م

أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري قام بعملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي نفذه على إسرائيل في أول أكتوبر الحالي.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء اليوم، بأن إبراهيم جباري قال: "بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، قمنا بتنفيذ عمليات سيبرانية على أنظمة دفاع العدو، مما مكن الصواريخ من المرور بنجاح وقصف النقاط الحساسة".

وتابع إبراهيم جباري: "في هذه الهجمات لحقب أضرار بالغة بقواعد مهمة للصهاينة، بما في ذلك حظائر مقاتلات إف 35،، كما تم تدمير عدد من طائراتهم".

وكانت إيران، قد أعلنت في أول أكتوبر أنها أطلقت صواريخ على إسرائيل.

 وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه شن الضربات على أهداف عسكرية، محذرا من هجمات ماحقة ومدمرة إذا ردت إسرائيل.

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