وكيل صحة الإسماعيلية تتابع سير العمل بالقومسيون الطبي

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القومسيون الطبي وإدارة الإسماعيلية الصحية، لمتابعة سير العمل ومدى توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعرفة مشاكل ومعوقات العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحلها.

وتابعت مصطفى، تواجد اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي الذى يقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها لجان استخراج الرخص المهنية للسائقين، الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، لجان ساقطي القيد ولجان تكافل وكرامة، لمعرفة مدى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والتقت مع المترددين على القومسيون، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة وعدم وجود أية معوقات للعمل.

وفى إدارة الإسماعيلية الصحية ومكتب صحة جنوب الإسماعيلية، أجرت وكيل وزارة الصحة جولة على أقسام الإدارة، لمتابعة الخدمات الوقائية وجودة مستوى الأداء بمكتب الصحة الذي يقدم خدمات تطعيمات المسافرين والتطعيمات الروتينية للمواليد، بجانب مبادرات 100 مليون صحة لفحص السمع لحديثي الولادة ودعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

ووجهت مصطفى، بتغيير مكان تواجد فريق مبادرة 100 مليون صحة لزيادة أعداد المستفيدين بالمبادرة من المترددين على مكتب الصحة، وأشادت بجهود العاملين بالمكتب وارتفاع مؤشر الأداء للفرق الثابتة والمتحركة وتكثيف دور أخصائي الإعلام في التوعية بمختلف الموضوعات الصحية وأهمية الفحص بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، فضلا عن جودة وكفاءة جميع الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين.