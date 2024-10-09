أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الجيل الخامس ستكون متاحة تجاريا في مصر خلال ستة أشهر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر" مساء الثلاثاء، أن التشغيل التجريبي للجيل الخامس قد يبدأ خلال ثلاثة أشهر، على أن تكون شريحة الـ"ESIM" ؛ متوفرة في غضون شهرين قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الجيل الخامس يمثل تطورا كبيرا في مجال الاتصالات، موضحا أنه يوفر سرعة نقل بيانات تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع، إلى جانب زمن استجابة يصل إلى واحد مللي ثانية، بالإضافة إلى قدرته على ربط عدد كبير من الأجهزة.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت شركات المحمول الثلاثة "فودافون، أورنج،"WE عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة؛ لتصبح جميع شركات المحمول العاملة في مصر حاصلة على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس.