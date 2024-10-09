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يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في اليوم الخامس من العملية البرية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

واستشهد 18 مواطنا، وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام في محيط مشفى اليمن السعيد شمال غزة المحاصر.

كما ارتقى ستة شهداء وجرحى في استهداف منزل يعود لعائلة أبو زر خلف مقر الدفاع المدني غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد عشرة مواطنين، وسقط عدد من الجرحى بمحيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا نتيجة إطلاق النار الكثيف باتجاه أي مواطن يحاول الخروج من المخيم.

وقال مصدر طبي، إن 120 شهيدا ارتقوا منذ بدء العدوان على شمالي قطاع غزة ما زال عدد منهم في الطرقات بسبب منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليهم.

ويقوم جيش الاحتلال بتكرار الطلب من المواطنين النزوح نحو جنوب القطاع لكنهم.