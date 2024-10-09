إبراهيم عيسى: حركات المقاومة والكفاح المسلح دمرت القضية والشعب الفلسطيني

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، تاريخ حركة الكفاح المسلح لفصائل المقاومة الفلسطينية، قائلا: "كل العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، منذ فترة الكفاح المسلح وحتى ظهور الجهاد الإسلامي وحماس؛ دمروا القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وتابع خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء: "في النهاية لا حرروا متر ولا شبر، بداية من خطف الطائرات والعمليات ضد الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد، وكل الاغتيالات التي سميت بالكفاح المسلح ثم الحرب الأهلية في الأردن ولبنان".

ووجه حديثه للفصائل الفلسطينية قائلا: "كل خطواتكم فيما يخص تصور الحل العسكري باءت بفشل رهيب، حتى ياسر عرفات بكفاحه المسلح والذي كان يزايد على جمال عبد الناصر ويهاجمه بسبب موافقته على مبادرة روجرز للسلام؛ هو نفسه من وقع على اتفاقية أوسلو تحت وقال: سلام الشجعان".

ووصف الذاكرة العربية بـ "المثقوبة" فيما يتعلق بتاريخ حركة المقاومة، مستشهدا بتجارب الحروب الأهلية في لبنان والأردن، معتبرا أن ما يحدث اليوم تكرارا لأخطاء الماضي.

وقال: "ما حدث في الأردن عام 1970 بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني مأساة ومهزلة، منظمة التحرير تصورت نفسها دولة داخل الدولة حتى دكت على دماغها وقتل عشرات الآلاف في مواجهة الجيش الأردني، ثم كرروا نفس المصيبة في لبنان واندلعت حرب أهلية في لبنان ودخل الإسرائيليين إلى بيروت 1982، وطردت المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير من بيروت".