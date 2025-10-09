 تشويه مقبرة وزير العدل الفرنسي السابق بادينتر قبل نقل جثمانه إلى البانتيون - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 5:56 م القاهرة
تشويه مقبرة وزير العدل الفرنسي السابق بادينتر قبل نقل جثمانه إلى البانتيون

باريس - (أ ب)
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 4:03 م

قال مسؤولون إن مقبرة وزير العدل الفرنسي السابق روبرت بادينتر، الذي من المقرر إدخال جثمانه مقبرة العظماء (البانتيون) اليوم الخميس، تعرضت لأعمال تخريب في جبانة قريبة من باريس.

وقاد بادينتر الذي توفي العام الماضي عن 95 عاما، الحملة لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا، وحارب معاداة السامية وإنكار الهولوكوست. وتم تحت إشرافه إلغاء تجريم المثلية الجنسية في فرنسا.

وقالت ماري-هيلين أميابل عمدة بانيو حيث دفن بادينتر، إنها علمت اليوم الخميس، إن مقبرته قد شوهت برسوم جرافيتي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سوف يرأس المراسم في البانتيون في رسالة عبر منصة إكس "عار على من سعوا لتشويه ذكراه".

وأضاف "هذا المساء سوف يدخل البانتيون الدار الأبدية للضمير والعدالة. الجمهورية دائما أقوى من الكراهية".

