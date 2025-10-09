ترامب: حاكم إلينوي وعمدة شيكاغو يستحقان السجن لمعارضتهما نشر الحرس الوطني

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن حاكم ولاية إلينوي وعمدة مدينة شيكاغو يستحقان السجن بسبب معارضتهما لنشر قوات الحرس الوطني في إطار حملته للتصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة في ثالث أكبر مدن البلاد. وأكد المسؤولان أنهما لن يتراجعا.

جاء تعليق الرئيس الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في أحدث مثال على دعواته الصارخة لمحاكمة خصومه الديمقراطيين أو سجنهم، وهو خرق للأعراف السابقة حيث سعت وزارة العدل تقليديا للحفاظ على استقلاليتها عن البيت الأبيض.

وكتب ترامب على تروث سوشيال: "يجب أن يكون العمدة براندون جونسون والحاكم جي بي بريتسكر في السجن لفشلهما في حماية ضباط الهجرة!" في إشارة إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ولم يتضح على الفور ما الذي يعترض عليه ترامب.

ورد جونسون في منشور على منصة إكس: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب اعتقال رجل أسود ظلما. أنا لن أتراجع". بدوره قال بريتسكر أيضا على إكس: "لن أتراجع. ترامب يدعو الآن لاعتقال الممثلين المنتخبين الذين يكبحون سلطته. ماذا بقي على طريق الاستبداد الكامل؟".

وعند سؤالها عن الجرائم التي يعتقد الرئيس أن بريتسكر وجونسون ارتكباها، فشلت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في تحديد أي منها، لكنها قالت إنهما "تلطخت أيديهما بالدماء" وأشارت إلى تقارير شرطة شيكاغو التي أفادت بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 25 بطلق ناري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت جاكسون: "بدلا من اتخاذ إجراء لوقف الجريمة، يفضل هذان المهرجان المصابان بهوس معاداة ترامب السماح للعنف بالاستمرار ومهاجمة الرئيس لرغبته في المساعدة لجعل مدينتهم آمنة مرة أخرى".

وتتمركز قوات الحرس الوطني من ولاية تكساس خارج شيكاغو، رغم الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية والمدينة لعرقلة هذا الانتشار.

ولم تتضح مهمة القوات، لكن إدارة ترامب تشن عملية صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو.