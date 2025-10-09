مراسل القاهرة الإخبارية: إسرائيل مازالت تشن الغارات على مدينة غزة حتى بعد إعلان التوصل لاتفاق

قال مراسل قناة «القاهرة لإخبارية» يوسف أبو كويك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تشن الغارات على مدينة غزة، حتى بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال تغطية حية من قطاع غزة، صباح الخميس، أن أعمدة الدخان تتصاعد في الأطراف الجنوبية الغربية من المدينة، مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن الغارات على حي تل الهوى والصبرة.

وأشار إلى أن أهل غزة ينتظرون لحظة إعلان بدء سريان الاتفاق، ووقف المقتلة بشكل حقيقي، والسماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى شمال القطاع.

ونقل المشاعر المختلطة للفلسطينيين بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق، فأوضح أن البعض يعيشون الفرحة، فيما يستدعي آخرون اللحظات المؤلمة التي مروا بها خلال الحرب.

ونوه أن «الثمن الذي دفعه الفلسطيني في الحرب خلق الحزن المؤجل، خاصة أن الحرب – التي تسبت في استشهاد وفقدان نحو 100 ألف شخص - لم تمنح الفلسطينيين وقت الوداع».

وأكمل: «الفلسطينيون يأملون بمستقبل أفضل، وأن تحمل الأيام المقبلة أنباء تتعلق بانسحاب جيش الاحتلال ووقف إطلاق النار بشكل نهائي، وأن تكون الضمانات الأمريكية حقيقية، وعدم العودة للقتال مرة أخرى في أي من مناطق القطاع، وبدء دوران عجلة الإعمار، واستئناف التعليم، وجهود حقيقية لاستنهاض القطاع الصحي المتهالك، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخدمية».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

من جانبها، أكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».