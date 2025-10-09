جوتيريش: أرحب بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال جوتيريش في بيان: "أرحب بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، بناءً على الاقتراح الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب. وأشيد بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه".

وأضاف: "أحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بطريقة كريمة. يجب ضمان وقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيًا. يجب ضمان دخول الإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة فورًا ودون عوائق. يجب أن تنتهي المعاناة".

وتابع: "ستدعم الأمم المتحدة التنفيذ الكامل للاتفاق، وستوسع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة والقائمة على المبادئ، وسنعزز جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".

وقال: "أحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يُمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام وأمن. لم تكن المخاطر يومًا بهذا القدر من الخطورة".