وزير الداخلية الألماني: إحراز تقدم كبير في المباحثات مع طالبان بشأن عمليات الترحيل

قال وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينت، اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم كبير في المناقشات بين ألمانيا وطالبان بشأن ترحيل المجرمين إلى أفغانستان.

وأضاف دوبرينت، أمام البرلمان الألماني: "تم إجراء مناقشات فنية" مؤخرًا في كابول مع عاملين بوزارته.

وأوضح للنواب في البرلمان "أريد أن أقول لكم إنه تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بهذه المباحثات، وسوف نواصل على هذا المسار بصورة دائمة".

وأضاف: "المجرمون لا مكان لهم في ألمانيا، سوف نقوم بترحيلهم إلى أفغانستان بانتظام".

وكانت إدارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد تعهدت بتسريع عمليات الترحيل منذ أن تولت مقاليد السلطة في مايو الماضي.