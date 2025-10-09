 وزير الداخلية الألماني: إحراز تقدم كبير في المباحثات مع طالبان بشأن عمليات الترحيل - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 5:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الألماني: إحراز تقدم كبير في المباحثات مع طالبان بشأن عمليات الترحيل

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 4:13 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 4:13 م

قال وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينت، اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم كبير في المناقشات بين ألمانيا وطالبان بشأن ترحيل المجرمين إلى أفغانستان.

وأضاف دوبرينت، أمام البرلمان الألماني: "تم إجراء مناقشات فنية" مؤخرًا في كابول مع عاملين بوزارته.

وأوضح للنواب في البرلمان "أريد أن أقول لكم إنه تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بهذه المباحثات، وسوف نواصل على هذا المسار بصورة دائمة".

وأضاف: "المجرمون لا مكان لهم في ألمانيا، سوف نقوم بترحيلهم إلى أفغانستان بانتظام".

وكانت إدارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد تعهدت بتسريع عمليات الترحيل منذ أن تولت مقاليد السلطة في مايو الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك