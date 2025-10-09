ماكرون: نرحب باتفاق غزة وسنواصل العمل لتنفيذ حل الدولتين

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه صباح الخميس، بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وثمن في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح اليوم، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك جهود الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لتحقيق الاتفاق.

ودعا الأطراف إلى الالتزام الصارم ببنوده، مؤكدًا أن الاتفاق يبعث بأمل كبير للرهائن وعائلاتهم، وللفلسطينيين في غزة، وللمنطقة.

وأضاف: «يجب أن يمثل هذا الاتفاق نهاية للحرب وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

من جانبها، أكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».