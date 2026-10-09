وزير الطيران يبحث مع مدير المنظمة العربية للطيران المدني تطوير العمل المشترك

- الحفني: مصر تواصل دعم جهود المنظمة وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران

بحث الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مع المهندس خاليد الشرقاوي، مدير عام المنظمة، سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني، ودعم برامج التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والفنية، بما يسهم في تطوير قدرات الدول الأعضاء ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران عالميا.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش مشاركة وزير الطيران المدني في فعاليات معرض مراكش الدولي للطيران 2026 بالمملكة المغربية، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعدد من أعضاء المنظمة، حيث تناولت المباحثات عددا من الملفات المرتبطة بأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مختلف مجالات الطيران المدني.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني، والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء، ويرفع كفاءة منظومة الطيران المدني العربي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المنظمة العربية للطيران المدني تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التعاون والتكامل بين الدول العربية في قطاع الطيران، مشددا على أهمية تعزيز دورها في بلورة رؤى مشتركة للتعامل مع القضايا المستجدة، وتطوير آليات العمل العربي بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحفني أن مصر، في إطار رئاستها للدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة، ستواصل مساندة جهودها ودعم المبادرات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء، وتسهم في تعزيز مكانة الطيران المدني العربي، ورفع قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية والتشغيلية المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس خاليد الشرقاوي أهمية الدور المصري في دعم أعمال المنظمة وتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، مشيدا بما تمتلكه مصر من خبرات متخصصة وتجارب متراكمة في مجال الطيران المدني، يمكن البناء عليها وتوظيفها لدعم جهود التطوير في مختلف مجالات الصناعة.

وأشار الشرقاوي إلى حرص المنظمة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ برامجها وخططها، ويعزز قدرتها على الاستجابة للأولويات المشتركة، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني العربي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويدعم جهود تطوير صناعة الطيران المدني وترسيخ أسس العمل العربي المشترك.