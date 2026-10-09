 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. النصر وجالاتا سراي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. النصر وجالاتا سراي

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 8:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 8:51 ص

تقام اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة النصر والدرعية في الدوري السعودي، ومباراة جالاتا سراي أمام قاسم باشا في الدوري التركي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مالاجا × إسبانيول – الساعة 10:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس × ليون – الساعة 9:45 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود × القادسية – الساعة 5:00 مساءً، على قناة SSC Extra 1 HD.

الفتح × الأهلي – الساعة 6:00 مساءً، على قناتي SSC News HD وSSC 1 HD.

النصر × الدرعية – الساعة 9:00 مساءً، على قناة SSC 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي × قاسم باشا – الساعة 8:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1 TR.


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