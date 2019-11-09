وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان النسخة الأولى لمعرض زهور الخريف

افتتح وزيرا الزراعة والتموين، اليوم السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، في حديقة المتحف الزراعي المصري الممتدة على على مساحة 25 ألف متر مربع.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر لمدة 45 يوما، أكثر من 170 شركة متخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة والـ"لاند سكيب".

وأعلن وزير الزراعة، خلال الافتتاح، الانتهاء من عمليات الترميم والإصلاح الانشائي داخل المتحف الزراعي المصري للحفاظ على الطابع المعماري، مؤكدا أنه سيصبح منارة للسياحة في مصر خلال العام المقبل.

وأشار إلى إمداد حديقة المتحف بشبكات ري حديث لزراعة الزهور ونباتات الزينة، مطالبا الجهات المعنية كافة بالتعاون مع الوزارة لتوفير الدعم والتسهيلات للمزارعين ومنتجي الزهور ونباتات الزينة؛ لتسير عملية التصدير بشكل منتظم وسريع.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطبيق مشروع لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على استخدام المعدات والطلمبات الموفرة للمياه.

من جانبه، قال الدكتور السعدي بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن المعرض الذي يقام للمرة الأولى في مصر يمثل حدثا مهما في مجال عرض وترويج النباتات بمختلف أشكالها وأنواعها.

وتابع: هو نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، كما سيمنح فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة في تجميل اللاند سكيب، وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية - ونباتات الصبارات والعصارية - ومستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات في هذا القطاع.

وأشار إلى إقامة العديد من الندوات والحلقات النقاشية على هامش المعرض، وسيشارك فيها مسؤولون لبحث المشاكل التي تواجه التوسع في تصدير نباتات وزهور الزينة، والتي لا تتناسب مع المناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.

من ناحيته، قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تمتلك استراتيجية ورؤية للتوسع في إقامة معارض الزهور ونباتات الزينة؛ نظرا لأهميتها الاقتصادية، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية.