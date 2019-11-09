مجلس وزراء إثيوبيا يقر مشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة

أقر مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية ونشر المعلومات الخاطئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن التشريع الجديد يهدف إلى التصدي لتآكل "التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية" في البلاد.

واندلعت أعمال عنف الشهر الماضي في أجزاء من ولاية "أوروميا"، ما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وجاء العنف بعدما جرى سحب قوات الأمن المخصصة لحماية الناشط جوار محمد الذي يمتلك شبكة "اوروميا ميديا نتورك".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أنه منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى سدة الحكم، قام بتنفيذ جدول أعمال إصلاحي في إثيوبيا، صاحبة ثاني أكبر تعداد سكاني في إفريقيا، حيث ألغى الحظر على المعارضة والجماعات المتمردة، وقام بعزل الموظفين الفاسدين وأنهى عقدين من الخصومة مع دولة إريتريا المجاورة، وهي المبادرة التي قادته إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وتشهد إثيوبيا انتخابات عامة في عام 2020.