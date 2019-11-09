أوكرانيا تبدأ آخر عملية انسحاب للقوات من منطقة الصراع الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت أوكرانيا آخر عملية انسحاب للقوات، ضمن ثلاث عمليات انسحاب من منطقة الصراع شرق البلاد وهي خطوة يتعين أن تمهد الطريق لقمة سلام مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن الانسحاب بدأ اليوم بعد وقت قصير من ظهر اليوم بتوقيت كييف، في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام، حسب قال المتحدث باسم الجيش، اندري اهييف هاتفيا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الانسحاب لمدة ثلاثة أيام، يعقبه إزالة الألغام.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء إن انفصاليين تدعمهم روسيا، بدأوا أيضا سحب قواتهم بالقرب من قرية "بيتريفسكي".

وكانت المنطقة أحدث ثلاث مناطق، تم اختيارها لبدء عملية سحب القوات.

وكان الصراع، الذي اندلع بعد أن ضمت روسيا القرم من حليفتها السابقة في عام 2014، وأيدت الانفصاليين في دونباس، قد أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

وبينما يتقلص القتال عن ذروته، فإن الحرب تلحق أضرارا بهدف أوكرانيا للاندماج مع الغرب والانتعاش الاقتصادي.