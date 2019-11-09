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سيظهر كوكب المشتري في عرض نادر الأسبوع المقبل، إذ يمر أمام الشمس ليراه الناس في أغلب مناطق العالم.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن أضخم كواكب المجموعة الشمسية سيشبه نقطة سوداء صغيرة يوم الاثنين المقبل، وهو يمر بين الأرض والشمس.

وعلى عكس ما حدث في 2016 سيمر كوكب المشتري أمام الشمس مباشرة.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحدث الذي يستمر 5 ساعات ونصف الساعة سيكون ظاهرا للعيان - إذا سمح الطقس بذلك - في شرق الولايات المتحدة وكندا، وكل أمريكا الوسطى والجنوبية.

لكن قاطني باقي مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا فسيشاهدون جزءا فقط من الحدث، بينما لن يتمكن سكان أستراليا وآسيا من رؤيته.