الرئيس الإيطالي يشيد بسقوط سور برلين بوصفه «فرصة عظيمة لمواطني أوروبا»

أشاد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بسقوط سور برلين قبل ثلاثين عاما بوصفه فرصة عظيمة للمواطنين في أوروبا.

ونقل بيان لديوان الرئاسة في إيطاليا اليوم السبت عن ماتاريلا قوله: "أوروبا دون أسوار للتقسيم والكراهية تعد فرصة عظيمة للمواطنين ليكونوا سادة قرارتهم الخاصة".

وأضاف أن سور برلين كان على مدار حوالي28 عاما "الرمز المحزن لتقسيم أوروبا وإكراه ملايين من مواطنيها... ومزقته رياح عظيمة للأمل في التاسع من شهر نوفمبر 1989 وصنعت من هذا اليوم فجر الحرية وبداية طريق تاريخي جديد لألمانيا وللقارة بأسرها وللعالم برمته".