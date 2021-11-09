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روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا اليومية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:37 ص

سجلت روسيا انخفاضا طفيفا في أعداد إصابات فيروس كورونا في البلاد مقارنة بأعداد الأمس، حيث سجلت البلاد 39 ألفا و160 إصابة خلال 24 ساعة مقارنة بـ 39 ألفا و400 إصابة أمس، بينما واصلت الوفيات ارتفاعها بتسجيل 1211 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه "تم تسجيل 39 ألفا و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 3200 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 8.2% من أعداد المصابين)".

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ - منذ بدء الجائحة - 8 ملايين و873 ألفا و655 إصابة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات جرى تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ 5287 إصابة، تليها ضواحي موسكو بـ 2818 إصابة، ثم مدينة سان بطرسبرج بـ 2680 إصابة.

وبحسب بيان المقر، توفي 1211 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال 24 ساعة، من بينها 95 حالة في موسكو، و88 حالة في سانت بطرسبرج، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 249 ألفا و215 حالة وفاة.

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