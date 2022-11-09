كييف تشكك في تراجع الروس وتشير لبقاء جنود في خيرسون

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تفاعلت القيادة في كييف بتشكك مع إعلان موسكو عن انسحاب كامل للقوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون، جنوبي أوكرانيا.

وكتب ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر موقع تويتر: "الأفعال أبلغ من الأقوال. لا نرى أية علامات على مغادرة روسيا خيرسون دون قتال".

وأشار بودولياك إلى عدد كبير من الجنود الروس لا يزالون في عاصمة الإقليم، حيث يجري جمع قوات الاحتياط.

ووصف إعلان الانسحاب الذي أدلى به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأنه بيان "تلفزيوني مخطط".