اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي

شهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي فى وجهات النظر بين البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم وعصام الحضري مدرب حراس المرمي .

وجاء الاختلاف على خلفية عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب فى معسكره المقرر أن ينطلق غدا الخميس ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث اعلن ميكالى اسمي حارسين ضمن قائمة المنتخب، فيما اقترح عصام الحضري ضم ثلاثة حراس تحسبا لأى ظروف .

محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب تواصل مع الاثنين واجتمع معهما واستمع لوجهتى النظر وتم الاتفاق على تنفيذ قرار ميكالى بضم حارسين باعتباره صاحب القرار الفنس، مع الوضع فى الاعتبار أنه اذا حدثت ظروف استثنائية سيتم استدعاء حارس ثالث ورحب ميكالى والحضري بالقرار وسط أجواء حضارية وانتهى الأمر بما يخدم المصلحة العامة للمنتخب الذى يجمع الود المتبادل بين أفراد الجهاز الفني له .