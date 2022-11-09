المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يدينون الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية

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أدان المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية؛ حيث أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا قصير المدى في اتجاه البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم.

وأجرى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم جون" اتصالا هاتفي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية - مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، لمناقشة كيفية التعامل مع الإطلاق الصاروخي الأخير للشمال.

واتفق المبعوثون على أن الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا يمكن تبريرها. وتعهدوا بتعزيز التعاون للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

جدير بالذكر أن بيونج يانج أطلقت 35 صاروخًا في البحر الشرقي والبحر الغربي، بين الأربعاء والسبت الماضيين، احتجاجًا على التدريبات الجوية المشتركة الضخمة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تسمى "فيجيلانت ستورم".