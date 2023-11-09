مرموش أساسيًا مع آينتراخت أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة هلسنكي الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الخميس، أمام فريق هلسنكي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر.

وجاء تشكيل آينتراخت كالتالي: "تراب، وليان باتشو، هرفويي سمولتشيتش، فارس شعيبي، إلياس السخيري، هوغو لارسون، أوريليو بوتا، إيريك إبيمبا، ماريو جوتزه، نيلز نكونكو، مرموش".

ويدخل آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة الأوروبية برصيد 6 نقاط، خلف باوك اليوناني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، أما فريق هلسنكي فيتواجد في المركز الرابع بنقطة واحدة.