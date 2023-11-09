 مرموش أساسيًا مع آينتراخت أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 9 نوفمبر 2023 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مرموش أساسيًا مع آينتراخت أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

الشروق
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:24 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:26 م

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة هلسنكي الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الخميس، أمام فريق هلسنكي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر.

وجاء تشكيل آينتراخت كالتالي: "تراب، وليان باتشو، هرفويي سمولتشيتش، فارس شعيبي، إلياس السخيري، هوغو لارسون، أوريليو بوتا، إيريك إبيمبا، ماريو جوتزه، نيلز نكونكو، مرموش".

ويدخل آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة الأوروبية برصيد 6 نقاط، خلف باوك اليوناني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، أما فريق هلسنكي فيتواجد في المركز الرابع بنقطة واحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك