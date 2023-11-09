 السيسي يشدد على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يشدد على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:46 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب.

وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. وقد تناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حيث شدد الرئيس على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

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