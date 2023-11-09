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الجيش الإسرائيلي: سنواصل السماح للفلسطينيين بالانتقال من شمال غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 6:16 ص

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل السماح للفلسطينيين بالفرار من مناطق القتال في الأجزاء الشمالية المحاصرة من قطاع غزة عبر ممر إجلاء مؤقت اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري مساء الأربعاء: "سنواصل الحفاظ على هذا الممر الإنساني إلى الجنوب، واليوم (الخميس) أيضا، سنواصل السماح للمدنيين في غزة بالتحرك جنوبا بعيدا عن قبضة حماس في الشمال".

واستخدم ما يقدر بنحو 50 ألف شخص الممر الأربعاء، وفقا للأرقام الإسرائيلية.

وزادت العمليات البرية الإسرائيلية التوغل في عمق مدينة غزة، أكبر مركز سكاني في الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى نزوح جماعي جديد من الشمال.

ويضم القطاع أكثر من 2ر2 مليون شخص.

ويتركز القتال حاليا في شمال القطاع، وتدعو إسرائيل السكان هناك إلى الفرار إلى الجنوب منذ عدة أسابيع. ومع ذلك، وفقا لشهود عيان، يتم تنفيذ الغارات الجوية الإسرائيلية بانتظام هناك.

وقال متحدث باسم الجيش الأسبوع الماضي إن المنطقة في الجنوب ليست "منطقة آمنة" ولكنها أكثر أمانا "من أي مكان آخر في غزة".

وأوضح هاجاري أن القوات الإسرائيلية كثفت هجومها على مدينة غزة في المساء.

وأضاف أن قيادة حماس مستمرة في "فقدان قبضتها في الشمال".

 

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