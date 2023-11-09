وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطاني ‎جيمس كليفرلي في الرياض اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه، وضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي.