الجيش الأمريكي يقصف منشأة في شرق سوريا ردا على هجمات ميليشيات موالية لإيران

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء إن الجيش الأمريكي قصف منشأة في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات موالية لإيران.

وقصفت طائرتان أمريكيتان من طراز (إف 15) مستودعا لتخزين الأسلحة "يستخدمه الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له" ، حسبما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان.

وأضاف أوستن أن "هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا من قبل القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس".

وقصفت الولايات المتحدة هدفين مماثلين في شرق سوريا في نهاية أكتوبر.

وكثفت الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ووفقا للبنتاجون، هاجمت الميليشيات الموالية لإيران القواعد العسكرية الأمريكية في 40 مناسبة على الأقل منذ منتصف أكتوبر، 22 منها في العراق و18 في سوريا.

ولم تنجح الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ولم تكن هناك "إصابات خطيرة" للجنود الأمريكيين.

ويشهد الوضع الأمني في المنطقة بأسرها توترا بشكل خاص منذ 7 أكتوبر، عندما قام مقاتلو حركة حماس بموجة قتل في جنوب إسرائيل. وترد إسرائيل بهجوم جوي وبري ساحق على غزة.