مفوض أونروا: علينا الضغط لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» فيليب لازاريني، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين.

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل 99 من موظفي «أونروا» في القطاع المحاصر، إضافة إلى استشهاد ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني.

ولفت إلى أن «الأطفال اضطروا للتوقف عن الدراسة وترك منازلهم والبحث عن مياه شرب نظيفة»، منوهًا أن الآلاف من الفلسطينيين يعانون من «مصير بائس».

وأكمل: «أقمنا أماكن للاجئين آملين في توفر أي نوع من الأمان لهم، ولا نترك أي أمل لتقديم المساعدات، لكن الوفيات بالآلاف بين الأطفال، والتهجير القسري يحدث لآلاف المواطنين».

ونوه أن «الحلول الدبلوماسية استغرقت وقتًا أكثر من اللازم»، موضحًا أن «الهجوم الذي شنته حماس على المستوطنات في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، لا يبرر الحرب التي تشن على الفلسطينيين».

وشدد على أن «الخطاب الموجه للفلسطينيين ووصفهم بأنهم حيوانات بشرية غير مقبول نهائيًا، ويقوض أي فرص للسلام في المستقبل، ورؤية المنطقة للحلول الدبلوماسية».

وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل النزاع في غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن «التدخلات العسكرية أدت إلى مقتل الآلاف والجرحى في صفوف الشعب الفلسطيني».

واستطرد: «علينا الضغط لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والحماية لهم، نحتاج تمرير المساعدات بشكل لا ينقطع، فالمساعدات القادمة من رفح غير كافية، والأمر يحتاج فتح كل المعابر».